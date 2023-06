Covid | Zuckerberg ammette | Abbiamo censurato la verità su pandemia | lockdown | vaccini | reazioni avverse e green pass insieme a governo | medici e scienziati - VIDEO

leggi anchesfida Musk e lancia il nuovo Twitter. Si chiamerà Threads Ondata di ... complice il malessere di una generazione post -in cui l'isolamento emotivo e la rottura con il ..." Sul- 19 penso che l'establishment scientifico si sia confuso su un mucchio di fatti e abbia ... A distanza di tre anni, Marksembra finalmente voler confessare il vero ruolo avuto dai ...Con le sue parolemette in discussione il comportamento che ha avuto la scienza durante la crisie con essa il ruolo dei fact - checkers , sinora considerati detentori della verità ...

Zuckerberg confessa: «Sul Covid abbiamo censurato informazioni ... Pickline

Frances Haugen, the Facebook data engineer who leaked thousands of documents, is telling her story in a new book, “The Power of One.” ...Good evening. The average rate for a two-year fixed mortgage has climbed above 6pc for the first time this year, ahead of upcoming inflation data. Elsewhere, David Cameron became the first former ...