Covid | Iss | Smog incide su rischio infezione e mortalità soprattutto in anziani

(Di martedì 20 giugno 2023) Roma, 20 giu. (Adnkronos Salute) - Esiste un legame tranza di infezioni da Sars-CoV2,pered esposizione di lungo periodo (2016-2019) ad alcuni fra i principali inquinanti atmosferici nel nostro Paese, quali il biossido di azoto (No2) e il particolato atmosferico (Pm 2.5 e Pm 10).negli. Lo dimostrano i risultati di EpiCovAir, un progetto epidemiologico nazionale di ricerca su-19 e inquinamento promosso dall'Istituto superiore di sanità (Iss) e dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Ispra-Snpa), in collaborazione con la Rete italiana ambiente e salute (Rias), presentati oggi durante un webinar nella sede dell'Iss. Le indagini hanno riguardato circa 4 milioni ...