- ' Questo pomeriggio sono rimasto sorpreso nel sentire la conferenza stampa dell'allenatore, in cui ha fatto un resoconto parziale e soggettivo di una conversazione privata che ...Il ct Tedesco: "se n'è voluto andare. Ho provato inutilmente a convincerlo" Ricostruzione sostanzialmente confermata da Tedesco in conferenza stampa: "Sono ancora sorpreso e scioccato. Non ..."Ancora una volta, il presidente della Ligame invece di criticare i razzisti: cosi' si ... Rüdiger, Benzema, Tchouameni, Camavinga,, Fede Valverde hanno detto la loro sui social. "Per ...

Courtois attacca il ct del Belgio: «Tedesco ha riferito cose non vere ... IlNapolista

Inoltre, ieri pomeriggio mi sono sottoposto ad un controllo per un problema al ginocchio destro. L’equipe medica del mio club e della nazionale erano in contatto e hanno rivisto tutto il materiale ...Dopo aver accettato, in un primo momento, la divisione della fascia di capitano proposta dal c.t. Tedesco, il portiere Courtois al termine di Belgio-Austria ha protestato polemicamente per la fascia a ...