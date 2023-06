Costa Volpino | Fiat 500 prende fuoco in galleria

(Di martedì 20 giugno 2023). Ladiè stata chiusa al traffico martedì mattina (20 giugno) intorno alle 10:30 a causa di una vecchia500 che si è incendiata. L’accesso è stato momentaneamente bloccato in entrambe le direzioni. I vigili deldi Clusone e i volontari del distretto di Lovere sono intervenuti per domare le fiamme e bonificare l’area compromessa. Non si registrano feriti. Nel frattempo il personale dell’Anas ha deviato il traffico nel centro del paese e la circolazione ha subito delle inevitabili ripercussioni.

Mattinata caotica per un'auto in fiamme nella galleria di, lungo la strada statale 42 del Tonale e della Mendola. Non sono ancora chiare le dinamiche con cui è avvenuto il fatto, ovvero se il rogo sia dovuto a un incidente oppure a un guasto ...Erano all'incirca le 17e30 quando l'uomo si è sentito male mentre stava passeggiando in via Nazionale a. A dare l'allarme anche alcuni passanti che avevano assistito alla scena. Sul ...... Vicenza in B1, Delta Trentino e Acqua & sapone Roma in A2, pallavolo Volta Mantovana in B1 e Lugano Volley in A Svizzera, per poi approdare al(con la conquista della promozione in A2),...

Auto in fiamme, chiuse le gallerie di Lovere e Costa Volpino per tutta la mattina L'Eco di Bergamo

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e liberare la carreggiata. Disagi per il traffico, date le deviazioni sulla viabilità alternativa ...Statale 42 chiusa al traffico e successivamente riaperta in seguito all’incendio di un veicolo nella galleria Costa Volpino. La circolazione sulla strada del Tonale e della Mendola, che collega la ...