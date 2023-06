Così le riforme del centrodestra hanno cambiato il Paese | Giovanardi | lezioni di storia

(Di martedì 20 giugno 2023) Mi è piaciuta moltissimo la grande omelia dell'arcivescovo di Milano Mario Delpini e la sua conclusione, quando ha detto «Silvio Berlusconi è un uomo ed ora incontra Dio»; non mi è affatto piaciuto che quasi tutti i commentatori, pur lodando il Berlusconi imprenditore, politico, innovatore televisivo, mecenate sportivo, abbiano nel contempo sminuito sino all'irrilevanza la sua capacità operativa come presidente del Consiglio. Avendo svolto in 3 dei suoi 4 governi il ruolo di ministro per i Rapporti con il Parlamento e di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, voglio ricordare allora quellee quei provvedimenti talmente incisivi dall'aver(in meglio) la vita di tutti gli italiani. Sembra davvero incredibile ma nel 2001, quando entrò in carica il secondo governo Berlusconi, c'era ancora il servizio militare obbligatorio per i ...

