Così il Medio Oriente guarda all’India non allenata

(Di martedì 20 giugno 2023) Se il modello cinese è allettante per ciò che rila crescita economica — un sistema autoritario con l’uso del capitale statale per ottenere un profondo cambiamento economico, gestendo strettamente il cambiamento sociale — il modello indiano è un combinato di economia e politica che diventa ancora più interessante. La Cina dimostra che l’insistenza occidentale sul fatto che solo i sistemi liberali possono produrre crescita economica e stabilità è ingannevole. L’esperienza dell’India racconta però che un paese può combinare con successo il non allineamento politico-diplomatico (e controverse politiche interne) con legami intimi stretti con tutte le più grandi economie del mondo — a cominciare con le democrazie del G7. Ossia, Nuova Delhi è un riferimento per quei Paesi che ormai percepiscono nella creazione di una nuova multipolarità un’occasione per accrescere il ...