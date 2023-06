Cosa farà il centro Nato per le infrastrutture sottomarine

(Di martedì 20 giugno 2023) La scorsa settimana, durante la ministeriale Difesa dellaa Bruxelles, gli alleati hanno dato il via libera amarittimo per la sicurezza dellecriticheche sorgerà nel Comando marittimo alleato di Northwood, a Nord-Ovest di Londra. L’obiettivo è rafforzare il coordinamento tra gli alleati, condividere le competenze con l’industria e assicurare un quadro della minaccia e delle migliori pratiche a livello. Tra le responsabilità del nuovoc’è la creazione di un nuovo sistema di sorveglianza per monitorare l’Atlantico, il Mare del Nord, il Mar Baltico, il Mar Mediterraneo e il Mar Nero. Dopo il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel Baltico, avvenuto lo scorso anno, laha istituito una Cellula di protezione ...

fare quindi con Bonucci Considerando che ora è lui il capitano azzurro e che probabilmenteparte della spedizione europea appare abbastanza logico continuare a convocarlo (al netto della ..."L'estrazione di valore è continua e questa sarà una banca quest'announ Return on tangible ... Analizzando la situazione di MPS, ha detto che "lache ci fa stare tranquilli è la strada che ...è successo da allora Varie cose non ordinarie. Il Covid. La guerra in Ucraina. Il conseguente ... Le sfide sono molte e Il Messaggero se necarico come dovere verso i lettori e la ...