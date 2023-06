Corsi si sbilancia sul futuro di Vicario | l’indizio sulla prossima destinazione

(Di martedì 20 giugno 2023) Guglielmosi è confermato uno dei migliori portieri del campionato di Serie A ed è uno dei pezzi pregiati dellasessione di calciomercato. Il portiere dell’Empoli è finito nel mirino di tante squadre in Italia e all’estero, in particolar modo è l’obiettivo principale dell’Inter per il sostituto di Onana, come confermato direttamente dal presidente dell’Empoli Fabrizio. “Ci sono delle squadre interessate che hanno fatto domanda, un paio dall’estero e con una c’è un discorso piuttosto avviato. Anche stamani mi ha chiamato una grande società italiana sapendo tutto, anche più di me. E mi ha detto che potrebbero cedere il loro portiere all’estero e sarebbero interessati a. Per me conta anche l’amicizia e da vari mesi questo club mi ha manifestato il suo interesse. La Fiorentina con noi non ...

...anche effetti lungo le aree costiere marine provocando un deficit di trasporto solido che... 'Gli studi che geomorfologi fluviali, ingegneri idraulici e civili da decenni conducono suid'...... il vicepremier non si: "Lo conosco e lo stimo per il lavoro fatto per l'emergenza Covid, ... Altri 2,7 milioni sono rivolti agli interventi di somma urgenza, realizzati suid'acqua dopo ...... Mario Pittoni , non occorrerà aspettare molto: c'è chi sie scrive, più o meno con ... 25mila nel 2022, è possibile ipotizzare un aumento della platea che potrà seguire i, ma anche in ...

Milik si sbilancia sul futuro e sulla possibilità di restare alla Juventus 90min IT

L'Inter vuole anticipare la concorrenza per Frattesi, Mulattieri diventa la chiave L'Inter punta forte Davide Frattesi, il club nerazzurro vuole anticipare la concorrenza di Roma e Juventus e proverà ...Milinkovic-Savic e Frattesi sono due dei nomi più caldi del mercato: Inter e Juventus sono in piena corsa per entrambi Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus non ha ancora mollato la pist ...