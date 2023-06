Corsi e l’indizio su Vicario | “Una big italiana mi ha detto che venderà il suo portiere all’estero…”

Leggi su oasport

(Di martedì 20 giugno 2023) Tutti su Guglielmo “Venom”. Anche se gli indizi portano in una sola direzione: i Navigli di Milano, sponda nerazzurra. L’ultimo è arrivato direttamente per voce del presidente dell’Empoli, Fabrizio, l’uomo che ha creduto nelfriulano quando ancora nessuno era pronto a farlo. E che due anni dopo averlo acquistato dal Cagliari, con le sue sole 4 presenze in Serie A, può dire di averci visto lungo. Perché oggi il ragazzo originario di Udine è addirittura il terzo numero uno della Nazionale azzurra. Mica male. Anche per questo sulle sue tracce ci sono diversi club di Serie A. E non solo a quanto pare. La Fiorentina lo ha messo in cima alla lista nonostante possa già contare su Pietro Terracciano. E lo stesso ha fatto l’Inter, che si sta guardando intorno in attesa di un possibile affondo del Chelsea, alla disperata ...