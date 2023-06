Corsa contro il tempo per salvare i cinque del Titan | restano poche ore di ossigeno Aiuti da Parigi

La situazione è disperata. E'il tempo per salvare i cinque passeggeri vip del Titan, il sommergibile turistico disperso da domenica meno di due ore dopo la sua immersione verso il relitto del Titanic, a 3.800 metri ...Anche la Francia scende in campo nelle ricerche del sommergibile scomparso Titan : l'istituto Ifremer ha dirottato la sua nave Atalante, che è dotata di un robot subacqueo in grado di scendere a ...Sottomarino disperso: ancora 40 ore di ossigenoil tempo per localizzare e recuperare il sottomarino, che avrebbe riserve di ossigeno soltanto fino a mezzogiorno di giovedì. Resi noti i nomi di chi a bordo Secondo gli ufficiali della ...

Sottomarino disperso: è corsa contro il tempo - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Continua la corsa contro il tempo per salvare le cinque persone a bordo del Titan. Il sommergibile partito domenica scorsa per visitare il relitto del Titanic avrebbe, secondo la società che ha ...Nel 2020 fu una finale Slam, oggi non vale più di un primo turno ma il tedesco sta meglio dell'austriaco. Il cinese strappa un set al N.3 del tabellone ...