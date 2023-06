Corsa ai chip Intel investe in Polonia | Germania | Israele… e in Italia?

(Di martedì 20 giugno 2023) Il primo ministro Benjamin Netanyahu l’ha definito il “più grande investimento mai realizzato da parte di una compagnia internazionale in Israele”. Il colosso statunitense dei semiconduttorispenderà 25 miliardi di dollari per un nuovo impianto nella città meridionale di Kiryat Gat. La tabella di marcia prevede il via entro il 2027 e di esser operativo almeno fino al 2035, ha spiegato il governo israeliano. Inoltre,sta lavorando per completare l’acquisizione di Tower Semicondutor, società israeliana specializzata in produzione die circuiti “on demand” e presente anche innegli stabilimenti del gruppo italofrancese StMicroelectronics ad Agrate Brianza, in provincia di Monza Brianza. Le parole di Netanyahu non sono troppo diverse da quelle pronunciate in questi giorni dal cancelliere tedesco ...

...la quale l'Unione europea sta cercando di ridurre la propria dipendenza dalla fornitura di... Silvio Berlusconi: i nostri approfondimenti Laall'oro dell'intelligenza artificiale, la sfida ...Nellaalla grandezza, sembra che il mercato si sia dimenticato di coloro che preferiscono la ... Con una fotocamera da 12MP e ilA13 Bionic, l'iPhone SE genera prestazioni eccellenti in un ...Scholz vince la gara dei sussidi per il produttore americano dicon dieci miliardi. La Germania riduce la sua dipendenza dalla Cina e da Taiwan in un settore chiave per il futuro, ma laagli aiuti di stato è un problema per l'Unione europea Sullo stesso ...

Chip, la Germania dà 10 miliardi di aiuti a Intel per una fabbrica nel paese. Il ceo Gelsinger chiude l’accordo Milano Finanza

Con Carta YOU non è necessario un conto corrente. Inoltre, il canone è assente, così come le commissioni su pagamenti e prelievi.Un’automobile, sulla via Pontina, in direzione Roma, ha lanciato sul ciglio della strada un cane. La denuncia è dell’Associazione Internazionale per la protezione degli animali di Latina e provincia.