Corriere dello Sport – altro nome per il centrocampo

ROMA – Regista cercasi in casa Lazio. Marcos Antonio, giocatore presoo la scorsa estate, è stato bocciato da Sarri. Rimane Cataldi, serve unrinforzo. Si è parlato di Jorginho, ma anche di Torreira. Non solo. Nelle ultime ore è spuntato il profilo di Joey Veerman, mediano del PSV classe 1998. Si aggiunge alla lista. Lazio, chi è Veerman Joey viene da una grande stagione: 50 presenze totali, 9 gol e 14 assist. Si è guadagnato il debutto in nazionale giocando i minuti finali del match tra Olanda e Italia. Giocatore fisico (alto 185 cm), ma ha anche classe e qualità. Contratto in scadenza nel 2026, non sarà facile prenderlo con una valutazione di circa 15 milioni di euro. Veerman come vice Cataldi. Una pista da seguire in attesa del via ufficiale del mercato.