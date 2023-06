Corradini Sie | ‘Car-T guariscono ma accesso spesso possibile grazie ad Ail’

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 20 giugno 2023) (Adnkronos) – "Il bilancio di questi anni è estremamente positivo. Le Car-T sono più di una terapia, perché i pazienti, da inguaribili, quando funzionano,. Ma va ricordato però che, trattandosi di trattamenti molto specialistici, che richiedono giustamente centri adeguati, l’, per molti pazienti è statosoloalle case alloggio Ail. Ci sono pazienti che per un trattamento salvavita, se non avessero avuto una casa Ail, non avrebbero potuto ricevere la terapia e restare anche 3 mesi in un’altra città gratuitamente. Questo non lo fa il Servizio sanitario, ma Ail fa qualcosa che non è solo per la ricerca, ma che è proprio di sostegno ai pazienti”. Lo ha detto Paolo, presidente Società italiana ematologia (Sie) e direttore della Divisione di Ematologia, Fondazione ...