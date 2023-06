CoreeGroup sceglie l’Italia per studiare un probiotico che potenzi la risposta immunitaria

Leggi su newsagent

(Di martedì 20 giugno 2023) Una nuova domanda di brevetto europeo è stata depositata da Coree Italia per un nuovo ceppoin grado diare la. Coree ha sempre dedicato molti sforzi alla collaborazione con importanti istituti di ricerca italiani, al fine di assicurare la migliore qualità del suo portafoglio di innovazione. Il completamento della fase preclinica si avvarrà della consulenza dell’“Istituto Mario Negri” di Milano che verrà coinvolto anche nell’eventuale sviluppo clinico. La sicurezza del preparato è stata attentamente valutata in base alle caratteristiche genotipiche e fenotipiche del ceppo originario e alla specifica modalità di preparazione per ottenere l’immuno-adiuvante. Il nuovo preparato verrà studiato, in particolare, per essere abbinato come “booster” alla vaccinazione mucosale, una forma ...