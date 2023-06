Coppa dei Canottieri | Roberto Mancini incanta con una doppietta | che esordio per il ct azzurro

(Di martedì 20 giugno 2023) ROMA - Nemmeno il ct della Nazionale Italiana di Calcioha resistito al fascino dellacosì il 'Mancio' è sceso in campo con la maglia del CircoloAniene per ...

...il ct della Nazionale Italiana di Calcio Roberto Mancini ha resistito al fascino della...con la sua eleganza ed i suoi colpi di classe ha deliziato gli spettatori che hanno potuto godere...Gianmarco Tamberi farà parte del team azzurro agli Europei a squadre di Chorzow, in Polonia, in programma da venerdì 23 a domenica 25 giugno nell'ambitoGiochi europei . Il campione olimpico, che non scende in pista dal 7 settembre 2022, sarà in gara domenica alle 15.30. "Una grande emozione rientrare subito in maglia azzurra, mi dà la carica ...... ha chiesto la moglie Vanja al trascinatore della marcia croata fino alla finale delladel ... ha detto il centrocampista nel 2009 al momento del suo addio a 38 anni, 17 anniquali in ...

Coppa dei Club Veneto, vince il Marco Polo Padel! Tuttosport

i canottieri sono a secco dal 2018 (trionfale annata con 3 vittorie e Coppa Babbo Valiani in cascina), 5 lunghi anni di attesa che il CT della Nazionale può trasformare in trionfo – proprio come ...ROMA – Nemmeno il ct della Nazionale Italiana di Calcio Roberto Mancini ha resistito al fascino della Coppa Canottieri così il 'Mancio' è sceso in campo con la maglia ...