... che puntano a cancellare alcuni articoli contenuti nella delega fiscale approvataConsiglio ... il patto con il Fisco che congela le tasse per due anni, senza prevedere nuovi. Al suo ...L'iniziativa, che procede secondo le segnalazioni della Protezione Civile, si aggiunge aiaerei di routine che la Società svolge regolarmente per garantire un servizio efficiente e di ...Riflette la necessita' di uscirevago quando si parla di 'derisking' al posto del 'decoupling' ... Dombrovskis spiega che gli stati Ue hanno intensificato inazionali per limitare l'...

Controlli dal cielo sulle linee elettrice di E-Distribuzione - Gazzetta D ... Gazzetta D'Asti

Backdoor multipiattaforma scoperta da Bitdefender: tanti elementi fanno ritenere a un imminente attacco ai sistemi macOS."La stagione dei congressi territoriali rappresenta l’occasione per confrontarsi con gli iscritti e per costruire insieme il nuovo modello sindacale che affr ...