Contro il populismo giudiziario gli antipopulisti battono in ritirata

(Di martedì 20 giugno 2023) Al direttore - Nell’Italia illiberale delle corporazioni finalmente un anticorporativo, Carlo Nordio. “L’interlocutore istituzionale del governo è il Consiglio superiore della magistratura”, ha replicato il ministro della Giustizia al presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, il quale riteneva ovvio che il sindacato dei magistrati avesse il diritto preventivo di mettere bocca sulla formazione di una legge di giustizia prima ancora che fosse scritta. La pretesa aveva radici profonde: da anni le correnti sindacali dei magistrati hanno posto veti su ciò che poteva o non poteva essere discusso dal Parlamento e dal governo. Questa è stata l’Italia corporativa e consociativa che ha distorto la democrazia liberale e ha messo in mano a un pugno di attivisti il destino delle leggi sulla giustizia così come è accaduto anche in altri comparti. Nordio ha il merito di ...