(Di martedì 20 giugno 2023) Sono in corso le trattative per il rinnovo delscuola, parte giuridica, 2019-2021. Durante l'incontro del 7 giugno tra Organizzazioni sindacali e Aran, l'Agenzia ha presentato ai Sindacati la propria proposta. Tra le novità la creazione di due nuove aree: “Funzionari ed Elevate Qualificazioni” e “Collaboratori Esperti”. L'articolo .

FAQ UIL L'INTESA "Collettivo Nazionale Integrativo 8 luglio 2020 utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale docente, educativo ed A. T. A. per gli anni scolastici del triennio ...La mobilità annuale per il personale della scuola (docente, educativo ed) è un'opportunità che consente a chi frequenta la scuola di prestare servizio, per un anno, in ... regolate dal...... nessun ritardo sulle tempistiche per via dei problemi legati al caso Egea e la stabilizzazione dei lavoratori precari diai quali scade ilil prossimo 30 giugno. Questi i temi che sono ...

Contratto ATA, fa ingresso il collaboratore scolastico esperto con compiti di coordinamento e assistenza igienico-sanitaria Orizzonte Scuola

Ricostruzione carriera docenti Ata, ecco chi ci guadagna e chi ci perde dal nuovo decreto per il servizio pre-ruolo svolto a scuola ...Con nota n. 33473 dell’8 giugno 2023 il Ministero dell’istruzione e del merito ha autorizzato la proroga delle supplenze ATA al 31 agosto 2023. Gli interessati sono i supplenti che hanno attualmente ...