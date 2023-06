Conti pubblici | Cavallari Upb | ‘siano solidi e sostenibili | taglio debito’**

(Di martedì 20 giugno 2023) Roma, 20 giu. – (Adnkronos) – ‘Una finanza pubblica solida e sostenibile è essenziale per mantenere condizioni di stabilità finanziaria senza le quali non vi è crescita. Ciò richiede continuità nella strategia di graduale riduzione delle tendenze del debito”. Così il presidente dell’Upb Liliaalla presentazione del rapporto sulla politica di bilancio. ‘è altresì importante preservare la qualità e l’efficienza dell’intervento pubblico e rafforzare le potenzialità di crescita dell’economia”, aggiunge. L'articolo CalcioWeb.

"La stabilita' dei saldi programmatici di bilancio presentata nel Def 2023 appare appropriata". Ma "vanno risolte le incertezze riguardanti l'individuazione di adeguate coperture finanziarie degli ...... differenziando e ampliando ie operando attraverso una programmazione di lungo periodo, risultata premiante. Come sottolineano sia il Collegio dei Revisori deiche la società di ...... dove era agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio accusato di frodi a danno deidella ... Ghosn deve però ancora affrontare le accuse penali in Giappone per quello che iministeri ...

**Conti pubblici: Cavallari (Upb), 'siano solidi e sostenibili, taglio ... Il Dubbio

Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Cagliari, sotto la direzione della Procura Regionale della Corte dei Conti presso la ...Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Cagliari, sotto la direzione della Procura Regionale della Corte dei Conti presso la ...