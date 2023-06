Conte mette i puntini sulle i dopo lo show in piazza di Beppe Grillo | «L’indirizzo politico lo detto io Berlusconi? Ha portato al degrado etico»

Leggi su open.online

(Di martedì 20 giugno 2023) «è stato l’uomo e la figura politica che ha creato una grande anomalia in Europa e una frattura in Italia, ha causato una tensione istituzionale con leggi ad personam, undell’etica pubblica». A parlare, a poco più di una settimana dalla morte del leader di Forza Italia, è il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe, ospite a Otto e mezzo su La7. Sul Cavaliere,hadi avere un giudizio «in contrasto con il racconto che è stato fatto in questi giorni». La critica è soprattutto al mondo dell’informazione: «Abbiamo subìto un racconto a reti unificate in cui si è declamato il grande statista, una visione unilaterale alla quale non ci siamo accodati. Non perremo di scrivere e riscrivere la storia, che per noi è ben diversa», ha scandito ...