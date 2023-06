Conte e Allegri le certezze | Rudi Garcia e… Leonardo le sorprese | gli allenatori con la miglior media punti in Serie A

...ritorno a Torino di mister Antonionell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport : 'La Juve fuori dalla Champions sembra impossibile e penso sia un colpo duro per la società.ha ...Straordinario il record di Massimiliano, che con 945 punti conquistati ha una media di 2,01 ...Juventus è dietro solo a Leonardo (ex Inter e Milan e ora direttore sportivo) e Antonioche ......

Lichtsteiner: «Conte e Allegri molto diversi, vi svelo le differenze» Juventus News 24

Cristian Stellini, ex viceallenatore all’Inter ai tempi di Antonio Conte, ha parlato di un altro ex nerazzurro che – ancora oggi – fa parecchio discutere. Ai microfoni di TMW Radio, infatti, è arrivat ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...