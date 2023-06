Conference League 2023 2024 | primo turno preliminare | tabellone e accoppiamenti

Leggi su sportface

(Di martedì 20 giugno 2023) La Uefa a Nyon ha definito ildella. Le sessanta squadre sono state suddivise in cinque gruppi da 10 squadre (gruppi da 1 a 5) e un gruppo da 12 squadre (gruppo 6). All’interno di ciascuno dei sei gruppi, le squadre sono state suddivise in un numero uguale di teste di serie e non teste di serie (31 teste di serie e 31 non teste di serie in totale). Le squadre della stessa federazione non potevano essere sorteggiate l’una contro l’altra. Le doppie sfide deldi qualificazione si giocheranno il 13 e 20 luglio. CALENDARIO First qualifying round draw The two-legged ties will take place on 13 and 20 July.#UECL pic.twitter.com/TIsAW0L40L — UEFA Europa ...