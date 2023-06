Concorso Università di Brescia | 1 Posto da Ricercatore 09 F2

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 20 giugno 2023) Procedura di selezione per la copertura di 1dia tempo determinato, , per il Dipartimento di ingegneria dell’informazione Si fa presente che è indetta la seguente procedura di selezione per la copertura di 1dia tempo determinatoe e pieno, nel Dipartimento di ingegneria dell’informazione Bando diPer ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul portale d'Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero dell'universita' e della ricerca e dell'Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all'U.O.C. reclutamento personale docente di questa Universita', tel. 030.2988.321-290; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it Come Presentare la Domanda La domanda di ...