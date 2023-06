Come si sceglie un buon caffè

(Di martedì 20 giugno 2023) Per noi italiani è un classico. Ilè una prerogativa tutta nostra. Sbaglia però chi pensa che tutte le qualità disiano adatte. Quello ottimale ha delle specifiche caratteristiche, alcune delle quali cerchiamo di analizzare in queste righe. Guai a farci mancare ilal mattino o

...il Chianti, per quanto questo sia rimasto molto pop negli Stati Uniti, dove addirittura Hannibal Lecter loper accompagnare insieme alle fave un bel piatto di fegato umano ne "Il ...E' Andrea Lo Cicero a vincere il posto sul podio edi mandare al televoto di nuovo Luca, checompagna Pamela Camassa. A supportarla c'è la sorella Manola, che le ha inviato una ......che prima la deridevano per mostrare lorofosse diventata. Papà apre il salvadanaio dopo due anni, dentro ci sono 17.300 euro: 'Ci sono volute ore per contarli' La sposa al matrimonioil ...

Come scegliere la crocchetta giusta da dare al proprio cane L'Espresso

Il giorno di Francesco Macrì (nella foto) alla presidenza di Estra con il pratese Nicola Ciolini nuovo amministratore delegato. Le nomine saranno ufficiali da questa mattina, quando si riunirà l’assem ...Come vivere il camper al meglio Viaggiare in camper è un’esperienza unica e particolarmente gratificante. I camper offrono a chi sceglie questo mezzo di spostamento un ambiente di condivisione ed è ...