Comandante Kfor invita a colloqui Kosovo - Serbia per abbassare tensioni

(Di martedì 20 giugno 2023) Ilin capo di, la forza di peacekeeping Nato in, il maggiore generale Michele Ristuccia, in un'intervista a France Presse hato lae ila mettere da parte l'"...

Ilin capo di, la forza di peacekeeping Nato in Kosovo, il maggiore generale Michele Ristuccia, in un'intervista a France Presse ha invitato la Serbia e il Kosovo a mettere da parte l'"...... la Taurinense aveva contribuito con i suoi reggimenti al dispositivo di dissuasione e deterrenza dell'Alleanza Atlantica schierato in Lettonia e Ungheria e alla missione. Iluscente ...... la Taurinense aveva contribuito con i suoi reggimenti al dispositivo di dissuasione e deterrenza dell'Alleanza Atlantica schierato in Lettonia e Ungheria e alla missione. Iluscente ...

Comandante Kfor invita a colloqui Kosovo-Serbia per abbassare ... Agenzia askanews

Roma, 20 giu. (askanews) - Il comandante in capo di Kfor, la forza di peacekeeping Nato in Kosovo, il maggiore generale Michele Ristuccia, ...A presidiare gli edifici comunali sono sempre i militari della Kfor, la Forza Nato in Kosovo, mentre all'interno delle sedi municipali restano reparti della polizia kosovara. Ai valichi di frontiera r ...