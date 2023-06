(Di martedì 20 giugno 2023)inA! Il portiere dell’Empoli è pronto al grande salto: l’del presidente dei toscani non lascia spazio ad interpretazioni.è pronto per una big dellaA. Il portiere dell’Empoli potrebbe presto veder premiati i propri sforzi in questi ultimi due anni, dove ha dimostrato una crescita esponenziale e delle Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Per la Juventus il calciomercato adesso è diventata la priorità. A breve sono attesi i primi annunci ufficiali da parte del club. Non potrebbe essere altrimenti visto che i tifosi vogliono cancellare ...Proprio i viola affiancano l'Inter nella corsa al portieredell'Empoli in caso di addio a Onana. Intanto Marotta sta apparecchiando la tavola per una centrocampo tra Milinkovic e ...Ildi scena dopo che i giudici hanno tagliato la lista testi che avevano presentato i loro ... perché - a detta della Corte - "le parti civili hanno un ruolo sommamenterispetto all'...

Colpo Vicario in Serie A! Annuncio clamoroso di Corsi: lo prende la big Sport News.eu

Le ultime notizie di calciomercato oggi 20 giugno: le trattative di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ...Un obiettivo di mercato chiaro in casa Fiorentina. Secondo il Corriere dello Sport, “seppur con la fiducia dimostrata a Terracciano col rinnovo fino al 2025, il club viola in testa il nome giusto ce l ...