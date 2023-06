Coldplay a Napoli | per lo show potenziati i trasporti ma si ferma la Cumana

Con itorna la grande musica a: in migliaia dall'estero per assistere al concerto Il sindaco Manfredi: "Puntiamo sul turismo", esclusa la terza data Le due date napoletane sono le ......altro materiale rigido in occasione dei concerti degli artistiprevisti per i giorni mercoledì 21 giugno 2023 e giovedì 22 giungo 2023 presso lo stadio "Diego Armando Maradona" "...La vedremo sotto il palco dei

Coldplay, scaletta concerti Napoli e Milano: apre Higher Power, poco prima del finale Fix You ilmessaggero.it

L'attesa è finita, i Coldplay tornano in Italia con ben sei date negli stadi. Le prime due a Napoli, il 21 e 22 giugno al Diego Armando Maradona, prima di spostarsi a Milano per i live ...Mentre la band è attesa in Italia per sei concerti negli stadi tra Napoli e Milano, un volume scritto da Fabrizio Sandrini ne ricostruisce l'epopea ...