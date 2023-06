Cold Case | Salvatore Aldobrandi accusato dell’omicidio dell’ex scomparsa nel 1995

Leggi su 361magazine

(Di martedì 20 giugno 2023) , avvenuto in Svezia e mai risolto È previsto per oggi l’interrogatorio di convalida dell’arresto di, il 73ennedi avere ucciso, ventotto anni fa in Svezia, la sua ex fidanzata Sargonia Dankha. La donna all’epoca aveva 21 anni e scomparve improvvisamente il 13 novembre, dopo aver incontrato per l’ultima volta. La polizia svedese lo arrestò e nella sua auto furono trovate tracce di sangue e capelli della vittima, ma il cadavere non è mai stato trovato. Secondo la legge svedese, senza un cadavere e senza un testimone oculare non si può procedere. Così, l’uomo fu rilasciato e tornò in Italia, stabilendosi a Sanremo. Tuttavia, la Procura di Imperia ha riaperto il caso grazie ad una testimonianza. A parlare sarebbe Slobodan J., il gestore del pub Keith: ...