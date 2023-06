Colazione nella pasticceria del cuore oppure ogni mattina una nuova esperienza?

Leggi su linkiesta

(Di martedì 20 giugno 2023) Ladi lunedì 22 maggio inizia con il profumo di cornetti e veneziane freschi di forno, al Teatro Franco Parenti. Un risveglio talmente azzeccato che al tavolo 9 allestito per l’hackathon del Festival di Gastronomika si continua a parlare di colazioni per tutta la giornata. E si parla di tempo, tra i nove professionisti chiamati per l’occasione: il tempo visto da chi, la, la impasta e la vende, e da chi quellala consuma. È tempo di prendere delle scelte, già dalle prime ore del giorno. Come quella di Renato Nassini, che panifica al Tondo forno artigiano nel quartiere Isola di Milano, e sceglie di aprire il negozio alle otto del mattino, più tardi rispetto al solito orario da panetteria. «Si guadagna in sonno, piuttosto qualcosa in meno in profittabilità», ...