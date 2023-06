Coi tacchetti sulla fronte | choc per l’intervento killer di Mavropanos su Griezmann – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) Il giorno dopo Francia-Grecia le attenzioni sono tutte per K?nstantinose per il suo intervento ai danni di Antoine. L’attaccante transalpino alla fine se l’è cavata con un taglio all’altezza della tempia sinistra ed è rimasto in campo con un vistoso bendaggio alla testa, ma poteva finire molto peggio. Siamo al minuto 50 della partita valida per le qualificazioni ai prossimi Europei: su un cross dalla sinistra di Theo Hernandez,prova a colpire di testa ma viene travolto dal gambone di. Il 25enne difensore greco con idella sua scarpa colpisce ladel francese, che cade a terra e comincia a sanguinare vistosamente. Il direttore di gara concede calcio di rigore, ma decide solamente di ammonire. Il ...