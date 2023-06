Clochard ghanese pestato e ucciso vicino Napoli | forse una baby gang in azione

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 20 giugno 2023) E’ stato identificato l’uomo morto dopo un violento pestaggio a Pomigliano d’Arco, in provincia di. Si tratta di Frederick Akwasi Adofo, 43enne originario del Ghana. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo, un, sarebbe stato picchiato violentemente da due persone, probabilmente due giovani, in via Principe di Piemonte a Pomigliano, poi ha camminato per qualche metro fino ad accasciarsi all’interno di una corte condominiale. Qui è stato trovato e soccorso, prima di essere trasportato all’ospedale di Nola dove è deceduto per le gravissime ferite riportate.Potrebbero essere stati due giovani, gli autori del violento pestaggio. Il pestaggio sarebbe avvenuto in strada e gli aggressori sarebbero due giovani. L’uomo, dopo essere stato aggredito, avrebbe ...