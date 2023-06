Clima | Fmi | ' paesi poveri colpiti da crisi climatica dovrebbero avere riduzione debito'

(Di martedì 20 giugno 2023) Washington, 20 giu. (Adnkronos) - Idallatica nonessere costretti a pagare i loro debiti. Lo ha detto al Guardian la direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi) Kristalina Georgieva, prima di un vertice globale sulla finanzatica, spiegando che ridurre ilaiche soffrono di condizioni meteorologiche estreme è una questione urgente. Le condizioni meteorologiche estreme stanno colpendo duramente tutto il mondo e iche già affrontano montagne di debiti non possono permettersi di onorarli, in particolare in un momento di alti tassi di interesse. "Latempestiva delè essenziale", ha affermato la ...

... o di finanziamento su scala globale:, Banca Mondiale, ecc, ovvero di bloccarne parzialmente il ... Con palesi evidenze nella mancanza di esiti concordati alla Conferenza sul, quelli del ...Mantovano ha anche parlato del cortocircuito per cui ilha pronto un piano da quasi due ...più recente è proprio quello del viaggio della premier in Tunisia in cui è riuscita a favorire un...... Cipro, Irlanda, Portogallo, Spagna e altro; in formato inclusivo,, BCE e Commissione ... ONU : Il segretario generale Antonio Guterres tiene una conferenza stampa sul. *** [A cura di Sarantis ...

Ultimo'ora: Clima: Fmi, 'paesi poveri colpiti da crisi climatica ... La Svolta

Washington, 20 giu. (Adnkronos) – I Paesi poveri colpiti dalla crisi climatica non dovrebbero essere costretti a pagare i loro debiti. Lo ha detto al Guardian la direttrice del Fondo monetario interna ...La institución advierte de que los equilibrios fiscales se utilizan como medida de último recurso y no en periodos de crecimiento, cuando son más eficaces ...