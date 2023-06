Gli immobili, tutti situati in prossimità di luoghi a forte attrazione turistica, erano in gran parte affittati a stranieri che, apprezzando la sempre più accentuata vocazione turistica della, ...L'AQUILA - Quasi mezzo milione di euro per valorizzare e migliorare l'area di Viale delleGialle, a ridosso della Scuola Sovrintendenti e ispettori della Guardia di Finanza. Ammonta a ...ma ...A Lviv, un pezzo di 'infrastruttura critica' è stato colpito e dato alle, ha detto l'amministrazione militare della, ma non ci sono stati feriti. In precedenza, il sindaco della, ...

Città in fiamme 2 ci sarà Cosa sappiamo TVSerial.it