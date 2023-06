Cisgiordania | raid Israele e scontri a Jenin | 6 i palestinesi uccisi | oltre 100 feriti

(Di martedì 20 giugno 2023) Tra le vittime anche un ragazzo di 15 anni. Dei, 22 sono in gravi condizioni Un uomo palestinese di 48 anni è morto per le ferite da arma da fuoco riportate durante l’operazione condotta ieri dall’esercito israeliano nella città di, in, portando a sei il bilancio delle vittime degli, fra le quali anche un ragazzo di 15 anni. L’agenzia di stampa palestinese Wafa ha aggiunto che altre cento persone sono rimaste ferite, di cui 22 in gravi condizioni. Sette sono invece i soldati israeliani rimasti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

