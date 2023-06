Cinema | Ben Ammar non si ferma | costruirà nuovi studios in Italia

Leggi su tvzoom

(Di martedì 20 giugno 2023) Beninveste sull’, al via idi Roma Il Sole 24 Ore, di Andrea Biondi, pag. 18 Un antipasto c’è stato poco più di un anno fa, quando con la controllata francese della Eagle Pictures, insieme con i suoi partner internazionali (i fondi Ira Capital e Lantern), ha acquisito per 33 milioni di euro gli “de Paris”. Tarak Benqueglinella periferia della capitale francese li aveva co-fondati una decina d’anni prima con il regista Luc Besson, rimanendo in possesso di un 25% di quote. L’imprenditore franco-tunisino ha deciso ora di nonrsi. E, sempre insieme coni suoi partner internazionali, di puntare sull’«C’è una necessità di spazi per una domanda di audiovisivo che, come è sotto gli ...