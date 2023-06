Cina | Wsj | Pechino progetta nuova base per addestramento militari a Cuba

Leggi su italiasera

(Di martedì 20 giugno 2023) (Adnkronos) –sono già in trattative per la creazione di una struttura congiunta per l’di personale militare e i negoziati sarebbero in fase avanzata. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti americane. Questo tipo di struttura, se confermata, faciliterebbe la presenza di truppe cinesi in modo permanente ae la possibile espansione di attività di intelligence, cheha già smentito. La portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, si è limitata ad affermare di non essere a conoscenza della questione, emersa all’indomani della conclusione della visita indel segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Il 10 giugno l’Amministrazione Biden ha rivelato l’esistenza di una stazione di spionaggio cinese a. Subito ...