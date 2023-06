Ciclismo | scarcerato il camionista che ha investito Davide Rebellin

Leggi su oasport

(Di martedì 20 giugno 2023) Lo stato di fermo per Wolfgang Rieke,che il 30 novembre 2022 hauccidendo, è durato meno di quattro giorni. Il tedesco era stato arrestato dalla polizia tedesca in esecuzione del Mandato di cattura europeo (Mae) emesso dal Gip di Vicenza, Nicolò Gianesini, su richiesta della Procura di Vicenza, oggi è statoalle 14.30 dal carcere di Munster. Come riporta la Gazzetta dello Sport: “Il giudice ha sospeso il mandato di cattura europeo in attesa di pronunciarsi definitivamente sul caso. Il nodo è legato al tipo di reato per il quale è stata chiesta l’estradizione: l’omicidio stradale non è previsto dal codice penale tedesco. Rieke è stato rimesso in libertà con l’obbligo di firma ogni venerdì dalla polizia”. Photo LiveMedia/Luca Tedeschi – LivePhotoSport.it