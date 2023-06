(Di martedì 20 giugno 2023) A conclusione del Giro Next Gen, vinto dal norvegese Johannes Staune-Mittet, abbiamo raggiunto telefonicamente, manager della Green Project Bardiani CSF-Faizanè, la formazione della famiglia, che da oltre quarant’anni si impegna a cercare e costruire i campioni del futuro, con una missione: quella di investire sui giovani: “Come squadra cerchiamo di far crescere i giovani e poi di tenerceli stretti. Abbiamo tanti ragazzi che possono crescere bene, anche se il World Tour è alla ricerca di corridori talentuosi e quindi anche per noi diventa più difficile. Abbiamo dovuto ricominciare con gli juniores e devo dire che siamo sulla buona strada matempo. Il World Tour? Al momento è difficile, servono budget più alti”. Per Giulioè sfumata una grande occasione: dove ...

Con il crono di 58'38", Stefano Melani, Mariachiara Signorelli,Pinna e Mattia Acanfora, del Monticelli Bike, precedono il quartetto della Ciclistica Rostese (Gioele Leone, Alessandro Iachetta, Marika Comba, Gabriele Scagliola; 58'59") e il Jam's Bike Team ...Si parte il 15 giugno su Rai1 con il ritorno in campo degli Azzurri diMancini, impegnati ... Senza dimenticare i Mondiali di Scherma , in programma a Milano, quelli dia Glasgow, per ...... il 10 settembre salirà in cattedra ilcon la corsa Modena - Pavullo. Ma non finisce qui: ...al centro dell'attenzione internazionale grazie al mondo sportivo e non solo " dichiara...

Ciclismo, Roberto Reverberi: "Pellizzari scalatore puro, deve maturare. A Zana serve qualche anno" OA Sport

A conclusione del Giro Next Gen, vinto dal norvegese Johannes Staune-Mittet, abbiamo raggiunto telefonicamente Roberto Reverberi, manager della Green Project Bardiani CSF-Faizanè, la formazione della ...Ferraro: "Ottima iniziativa per ribadire l'importanza dell'Asse degli Acquedotti, un'opera che sarà utile ad un vasto territorio" ...