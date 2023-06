Ciclismo | “I corridori vorrebbero un po’ più di sicurezza” Le richieste del CPA

Leggi su oasport

(Di martedì 20 giugno 2023) Settimana terribile per il gruppo quella appena trascorsa. La morte di Gino Mader dopo una caduta in discesa al Giro di Svizzera ha veramente sconvolto tutto il plotone. Sulla questioneè intervenuto Adam Hansen, presidente del CPA, il sindacato dei ciclisti, a Het Laaste Nieuws come riportato da Spazio. Le parole dell’australiano: “Attualmente ogni corsa indica il pericolo in maniera diversa. A volte c’è un ufficiale con una bandiera, a volte qualcuno con un fischietto, a volte hai un cartello, a volte hai un semaforo, a volte sei avvisato con duecento metri di anticipo, a volte solo al momento stesso: vogliamo regole standard. In corsa isono impegnati con tante cose, non è giusto che debbano pensare anche a questo. Ilsarà sempre uno sport pericoloso, ma voglio concedergli quel ...