Ciclismo | Giulio Ciccone | “Voglio vestire il Tricolore al Tour de France”

(Di martedì 20 giugno 2023) Stagione fino ad ora eccezionale, nonostante la beffa del Covid poco prima della partenza del Giro d’Italia, per: già tre vittorie, tutte di gran qualità, per il corridore abruzzese che ora punta alde. L’ultimo appuntamento per il corridore della Trek-Segafredo prima della Grande Boucle saranno i Campionati Nazionali di Comano Terme, in programma questo week-end. Le sue parole in un comunicato stampa della manifestazione: “E’ un percorso molto duro ed esigente con un finale aperto a molteplici scenari. Penso si adatti alle mie caratteristiche ma si tratta di una gara non facile da interpretare. Mi aspetto tanta selezione, bisognerà prestare attenzione agli attacchi da lontano perché non è mai facile ricucire e controllare la gara. Il Campionato Italiano è una sfida tanto affascinante quanto ...

Ciccone , dopo il Covid che l'ha estromesso dal Giro d'Italia, vuole prendersi una rivincita contro la sfortuna e mette nel mirino la prova in linea dei campionati italiani di Comano Terme in ...Pellizzari può diventare l'italiano per le corse a tappe: "è uno scalatore puro, si difende su tutti i terreni e anche a crono non va male. Ha tutte le caratteristiche e qualità per diventare ...Ciccone per la maglia a pois In questa parata di stelle ilitaliano cercherà di ... I due corridori più attesi sonoCiccone e Giacomo Nizzolo . Ciccone si è risollevato in fretta dalla ...

Si sono appena spenti gli echi del Giro Next Gen, portato a casa dal norvegese Johannes Staune-Mittet, che è il momento di fare un punto sui giovani con Roberto Reverberi, il manager della Green Proje ...La più importante corsa del ciclismo mondiale parte da Bilbao sabato 1° luglio e si conclude a Parigi domenica 23 luglio ...