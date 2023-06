Ci hanno raccontato solo fesserie

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 20 giugno 2023) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppe Cruciani ha commentato l’ipotesi di intitolare l’aeroporto di Linate a Silvio Berlusconi, lo sgombero dell’hotel di Firenze e le dichiarazioni di Beppe Grillo dal palco dell’ultima manifestazione del Movimento Cinque Stelle. “Allora ragazzi – dice il conduttore – voglio dare un consiglio a tutti quelli che in questi giorni stanno perdendo tempo cercando di intitolare qualcosa a Berlusconi. Lasciate perdere. Qualcuno propone di intitolare l’aeroporto di Linate a Silvio Berlusconi, altri invece vogliono dedicargli delle vie. Lasciate perdere: sonoesempi di leccaculismo. Forse nemmeno lui l’avrebbe voluto. Lasciate perdere queste follie, soprattutto quella di intitolare un aeroporto che tutti conosciamo come aeroporto di Linate a Silvio Berlusconi. È una follia, devono passare anni. Però è anche sbagliato dire, come fanno ...