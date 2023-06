Chris Martin passeggia sul lungomare di Napoli | poi la pizza da Gino Sorbillo | il cantante dei Coldplay non passa inosservato

(Di martedì 20 giugno 2023) È stato sorpreso mentreva suldiinsieme alla sua famiglia, anche lui rapito dal fascino della città partenopea: stiamo parlando di, leader dei, che è stato subito riconosciuto e immortalato da alcuni fan in un filmato poi postato su TikTok. La band inglese è arrivata infatti in Italia per suonare allo Stadio Diego Armando Maradona in due date, il 21 e il 22 giugno (per poi volare a Milano per altri 4 concerti). Ad accompagnaresulc’era anche la compagna Dakota Johnson e Moses, il figlio 17enne delle prime nozze del. La storia d’amore molto chiacchierata tra il frontman della band e la Johnson, nota soprattutto per il ruolo di protagonista della trilogia di ...

La famiglia allargata die Gwyneth Paltrow è in Italia. Chi per lavoro (i Coldplay fanno tappa a Napoli) chi per piacere (la diva è in Umbria), si stanno godendo le bellezze italiane. Lui accompagnato dalla ...In particolareè stato avvistato sul lungomare partenopeo, a cena in una nota pizzeria, ma ha colto l'occasione per visitare anche gli Scavi di Pompei insieme alla sua famiglia.I Coldplay hanno incluso Napoli nel loro tour eè stato avvistato in città. Il musicista si è concesso una passeggiata sul celebre lungomare insieme alla fidanzata Dakota Johnson. Prima della passeggiata, però,ha voluto gustare ...

Chris Martin sorpreso sul lungomare di Napoli insieme alla compagna, Dakota Johnson, e il figlio RaiNews

L'immagine del frontman della band, Chris Martin, pubblicata sul profilo Instagram del Ristorante Sorbillo, lo ritrae mentre cenano nella rinomata pizzeria, catturando l'essenza del cuore gastronomico ...La famiglia allargata di Chris Martin e Gwyneth Paltrow è in Italia. Lui con Dakota Johnson a Napoli, lei col marito in Umbria. Foto e news ...