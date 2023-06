Chiesa dell’Altrove | Beppe Grillo si rivolge agli adepti per raccogliere donazioni | «Riattivatevi!»

Leggi su open.online

(Di martedì 20 giugno 2023) «». Inizia così, a metà tra un pamphlet politico e un depliant religioso, il testo comparso sul blog di Bellein cui il comico siai «figli suoi», annunciando che «è giunto il momento di rialzarvi e riprendervi dal torpore in cui siete sprofondati». «Cadrete ancora – premonisce -, troverete altri muri di gomma, ma farete anche altre grandi cose». Quali cose, è presto detto: viene infatti proposto ai lettori di «aderire alle Forze», che «agiranno per il rammendo del territorio». O in alternativa, di «salpare sulle Archeper liberarvi dai vostri mali, a cominciare dal Superfluo». Non vengono forniti ulteriori dettin merito all’operato di Forze e Arche. Ma la concretezza aumenta in relazione alla richiesta successiva: «Per ...