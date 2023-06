Chiellini | “Negli Usa tutto è realizzato per far divertire il pubblico | dovrebbero farlo anche in Italia”

(Di martedì 20 giugno 2023) L’ex difensore della Juventus e della Nazionalena, Giorgio, intervenuto in videoconferenza in occasione della presentazione della 21esima edizione del premio Golden Boy organizzato dasport, ha raccontato la sua nuova vitaStati Uniti: “In questo momento vivo in un mondo completamente diverso dal calcio europeo. Ci sono cose migliori e altre peggiori. La cosa che amo di più è il fatto chevengaperile secondo me si dovrebbe portarein. Il calcio è in grande crescita, ci sono società solide e con voglia di investire. Le proprietà americane portano un altro punto di vista, una mentalità che si basa sui numeri e sulla sostenibilità. ...

Tra gli ospiti ci sono Giorgio Chiellini e ... ultimi giorni il presidente del Napoli ha sistemato la casella del post Luciano Spalletti e ... per dirigere la Juve Next Gen, è rientrato in società Claudio Chiellini, reduce dal biennio a Pisa ...

Giorgio Chiellini è intervenuto in occasione della presentazione della 21esima edizione del premio Golden Boy organizzato da Tuttosport. “Sto vivendo un mondo diverso da quello del calcio italiano ed ...Ormai non ci sono più dubbi: Claudio Chiellini tornerà alla Juventus e sarà il nuovo responsabile della Next Gen. Più che confermata l'indiscrezione di ...