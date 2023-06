Chiellini | 'L'MLS crescerà tanto Mentalità americana in Europa? Per loro contano i numeri | ma è una strategia vincente'

L'ideale per finire le gloriose carriere europee, chiedere a Beckham e Pirlo, Djorkaeff ed Henry, gli ultimie Bale. Ora però il quadro sta cambiando, perché sia lasia la Saudi ...Si tratta del difensore centrale Giorgio, oggi impegnato nel campionato americano. Ebbene anche il suo numero di presenze è di tutto rispetto, perché difficilmente potrà essere superato:..., nella notte italiana tra sabato 10 e domenica 11 giugno si gioca quasi tutta la diciottesima ... Eviterà con ogni probabilità la sconfitta anche il Los Angeles FC di Giorgio, che ha ...

Ex Juve, Chiellini: 'Il calcio in MLS è in crescita, vi spiego' ilBianconero

Giorgio Chiellini, ex capitano della Juventus, ha raccontato la sua esperienza in MLS: le dichiarazioni del difensore L’ex capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha così parlato in videoconferenza ...Il fratello di Giorgio Chiellini (ora in MLS) potrebbe tornare in bianconero con un ruolo non inedito per lui.