Chiara Nasti a nozze | tutti i dettagli dell' abito da sposa

Leggi su vanityfair

(Di martedì 20 giugno 2023) L'influencer napoletana si è unita in matrimonio con il calciatorea Lazio Mattia Zaccagni nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma: per lei undacongli ingredienti di stile per farne una mise iper romantica: gonna ampia, pizzo e velo