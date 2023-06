Chi è Marco Mazzoli | il vincitore dell’Isola dei Famosi 2023

La leggerezza disoprattutto con la spalla di Noise al pubblico non è dispiaciuta, anzi, è ... Tornando alla vittoria, c'èdecisamente, si è conquistata il podio pur non arrivandoci. Stiamo ...Ascolti non esaltanti per essere una finale vinta daMazzoli , ma tanto è bastato per far meglio della serie tv in replica sull'ammiraglia Rai Blanca . Difatti ieri la fiction è stata seguita ...... guidato da quattro soci: Federico Barbero,Splendore, Nicola Di Troia e Giuseppe Garbetta. ... in Madagascar, dove WiP conta di concludere i lavori entro il 2025, grazie anche all'aiuto di...

Isola dei Famosi 2023, Marco Mazzoli è il vincitore: chi è Adnkronos

Segui Tag24 anche sui social Chi è Marco Mazzoli Marco Donatello Mazzoli, nato il 20 ottobre 1972, è un conduttore radiofonico, vincitore della 17esima edizione de “L’Isola dei famosi”. Chi è Marco M ...Chi è il vincitore dell’Isola dei Famosi 2023 e quanti soldi ... L’Isola dei Famosi 2023 si è conclusa e Marco Mazzoli è il vincitore. Alla fine, Luca Vetrone è stato sconfitto ed è arrivato secondo.