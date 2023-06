Chi è Fabio Adami | il fidanzato di Alba Parietti

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 20 giugno 2023), nato a Roma nel 1967, è ildied è il direttore commerciale di Poste Italiane. I due si sono conosciuti il 23 marzo 2022 in treno, ma al momento non sembrano intenzionati a sposarsi.è separato e ha due figli.ha conosciuto la splendida showgirl in treno, poi hanno approfondito la conoscenza a una serata tra amici comuni e pare che tra i due sia scattato il colpo di fulmine. A confermare la relazione fu la stessasu Instagram: “Sto vivendo il motivo più bello della mia vita e non tornerei mai indietro a trent’anni. Mi sto godendo questa età e chi dice che i 60 sono i nuovi 40 ha ragione. Certo, prima ero serena, avevo trovato realizzazione individuale, ed è questo che ha fatto sì che un uomo mi ...