Chelsea | ufficiale Nkunku | “Orgoglioso di indossare maglia Blues”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 20 giugno 2023) "Non vedo l'ora di incontrare il mio nuovo allenatore e compagni di squadra" “Sono incredibilmente felice di unirmi al. È stato fatto un grande sforzo per portarmi al club e non vedo l’ora di incontrare il mio nuovo allenatore e compagni di squadra e mostrare ai tifosi delcosa posso fare in campo”. Sono le parole di Christopher, nuovo acquisto delche lo ha prelevato da Lipsia. “Avendo giocato in Ligue 1 e in Bundesliga, ora voglio giocare in Premier League, uno dei campionati più forti al mondo. Sono molto emozionato per questa sfida e saròdiladel”. Lo comunica il club londinese tramite i propri canali ufficiali. “Christopher si è dimostrato uno dei migliori attaccanti del calcio ...