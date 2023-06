Chelsea | ufficiale l’arrivo di Nkunku | “Felice ed emozionato | indossare questa maglia è motivo d’orgoglio”

(Di martedì 20 giugno 2023) Christopherè un nuovo giocatore del. Ad annunciarlo è stato proprio il club londinese tramite un comunicatosul proprio sito. “Sono moltodi unirmi asquadra. E’ stato fatto un grande sforzo per portarmi al club e non vedo l’ora di incontrare il mio nuovo allenatore e compagni di squadra e mostrare ai tifosi cosa posso fare in campo – ha commentato a caldo il francese – Dopo Ligue 1 e Bundesliga, ora voglio giocare in un campionato molto forte come la Premier League. Sono moltopersfida e orgoglioso diladel“. SportFace.

Christopher Nkunku è ufficialmente un giocatore del Chelsea. Il francese, per il cui sbarco a Londra era già da tempo stato trovato l'accordo col Lipsia, è stato annunciato come nuovo acquisto dopo av ...